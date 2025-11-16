Киевские власти по факту являются организованным преступным сообществом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В четверг, 20 ноября российский лидер провел совещание с командующими группировок ВС РФ «Запад» и «Юг». На нем также присутствовал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Что такое политическое руководство Украины, мы понимаем. Это уже не руководство. С марта прошлого года группа лиц, это - преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения.», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что этот факт стал общеизвестным в результате антикоррупционного расследования в самой Украине. Напомним, что прокуратура страны возбудила уголовное дело в отношении советника Владимира Зеленского - Тимура Миндича.

В круг подозреваемых в хищении государственных средств также входят экс-министр юстиции и энергетики Украины Герман Галущенко и секретарь СНБО и бывший министр обороны страны Рутсем Умеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Зеленского о негативных для него последствиях коррупционного скандала.