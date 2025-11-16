МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал киевские власти организованным преступным сообществом

По словам главы государства, Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине.
Константин Денисов 20-11-2025 21:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Киевские власти по факту являются организованным преступным сообществом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В четверг, 20 ноября российский лидер провел совещание с командующими группировок ВС РФ «Запад» и «Юг». На нем также присутствовал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Что такое политическое руководство Украины, мы понимаем. Это уже не руководство. С марта прошлого года группа лиц, это - преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения.», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что этот факт стал общеизвестным в результате антикоррупционного расследования в самой Украине. Напомним, что прокуратура страны возбудила уголовное дело в отношении советника Владимира Зеленского - Тимура Миндича.

В круг подозреваемых в хищении государственных средств также входят экс-министр юстиции и энергетики Украины Герман Галущенко и секретарь СНБО и бывший министр обороны страны Рутсем Умеров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Зеленского о негативных для него последствиях коррупционного скандала.

#Украина #Владимир Путин #Владимир Зеленский #коррупция #Тимур Миндич
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 