Ярмольник, Цыганов и Снигирь выступили в суде в защиту актрисы Тарасовой

Актриса Аглая Тарасова обвиняется в контрабанде наркотических и психотропных веществ после того, как на досмотре в аэропорту у нее нашли вейп с маслом каннабиса.
Ян Брацкий 26-11-2025 16:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Звезды российского кино и телевидения приехали в Домодедовский суд Московской области поддержать актрису Аглаю Тарасову. Сегодня там проходит очередное заседание по ее делу. Свидетелями защиты выступили актеры Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

«Аглая очень талантливая молодая актриса, которая зарекомендовала себя. Она очень своеобразная и оригинальная, непохожая на других. Никогда не замечал ее за употреблением алкогольных и наркотических веществ», - признался актер Ярмольник.

О положительных чертах Тарасовой говорила и ее коллега Юлия Снигирь. С ее слов, молодая актриса - человек очень собранный и ответственный. Сейчас ее карьера на самом пике, вероятно участие в международных проектах, уточнила она.

«Это действительно очень талантливый человек. Всегда читает книги в перерывах между съемками. Сейчас у Аглаи расцвет карьеры, я не представляю, какового это, если эта карьера оборвется», - заметила Снигирь.

В защиту Тарасовой выступил и Евгений Цыганов. На суде он рассказал, что давно знает Аглаю и не раз работал с ней на съемочной площадке.

«Мои дети являются большими поклонниками Аглаи, я тоже являюсь ее поклонником как актрисы. Фильмы, в которых она снималась, представляют государство на международной арене. Думаю, в этом заслуга и Аглаи. Считаю это прекрасно, что наше кино представляют такие замечательные актрисы», - высказался Цыганов.

Напомним, актрису Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово. На досмотре у нее изъяли вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Возбудили уголовное дело, актриса обвиняется в контрабанде наркотиков. Тарасова признала вину и во всем раскаялась. Призналась, что вейп везла в Россию для личного потребления.

#в стране и мире #суд #Уголовное дело #аглая тарасова #Ярмольник
