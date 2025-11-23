Матвиенко указала на рост числа ложно самозанятых

В России отмечается резкий рост количества ложно самозанятых. На подобную тенденцию обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такие работники социально не защищены в полной мере, указала она.

«Для того чтобы уйти от налогов, не платить НДФЛ, сейчас пошла порочная практика. Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми», - сказала политик в ходе пленарного заседания.

Подобная ситуация складывается и в сфере общепита, отметила Матвиенко. Официанты, посудомойки и другие работники связаны прямыми трудовыми отношениями со своим работодателем и не являются самозанятыми. В подобном случае работники не могут претендовать на выплату больничных или декретных. Это нарушение законодательства, указала она.

Матвиенко напомнила, что у самозанятых есть четкое определение. Спикер Совфеда попросила комитеты по экономической политике и регламенту навести порядок в этой области. Руководство компаний, намеренно переводящее работников в статус самозанятых для ухода от налогов, должно нести ответственность, уверена Матвиенко.

Ранее Владимир Путин призвал правительство не допустить ухода самозанятых россиян в «серую зону». На встрече с общественниками из «Деловой России» глава государства заслушал доклад министра труда и соцзащиты и призвал сформировать четкое регулирование данной сферы.