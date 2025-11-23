МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Матвиенко указала на рост числа ложно самозанятых

Самозанятые не в полной мере социально защищены и не могут рассчитывать на больничные и декретные выплаты, сказала Валентина Матвиенко.
Ян Брацкий 26-11-2025 15:47
© Фото: Federation Council of Russia, via Globallookpress.com

В России отмечается резкий рост количества ложно самозанятых. На подобную тенденцию обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такие работники социально не защищены в полной мере, указала она.

«Для того чтобы уйти от налогов, не платить НДФЛ, сейчас пошла порочная практика. Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми», - сказала политик в ходе пленарного заседания.

Подобная ситуация складывается и в сфере общепита, отметила Матвиенко. Официанты, посудомойки и другие работники связаны прямыми трудовыми отношениями со своим работодателем и не являются самозанятыми. В подобном случае работники не могут претендовать на выплату больничных или декретных. Это нарушение законодательства, указала она.

Матвиенко напомнила, что у самозанятых есть четкое определение. Спикер Совфеда попросила комитеты по экономической политике и регламенту навести порядок в этой области. Руководство компаний, намеренно переводящее работников в статус самозанятых для ухода от налогов, должно нести ответственность, уверена Матвиенко.

Ранее Владимир Путин призвал правительство не допустить ухода самозанятых россиян в «серую зону». На встрече с общественниками из «Деловой России» глава государства заслушал доклад министра труда и соцзащиты и призвал сформировать четкое регулирование данной сферы.

#в стране и мире #Путин #Совет Федерации #Матвиенко #Самозанятый
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 