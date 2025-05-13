Путин призвал кабмин не загонять самозанятых «в тень»

Президент России Владимир Путин призвал правительство не допустить ухода самозанятых россиян в «серую зону». Этот вопрос глава государства обсудил с представителями бизнеса - членами общественной организации «Деловая Россия» и правительством РФ.

«Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в "серую зону". Аккуратненько», - сказал Путин, обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Глава Минтруда и соцзащиты объяснил, что работа по обнаружению предприятий, где трудовые отношения подменяются режимом самозанятости, должна откорректировать перекосы в системе налогообложения и сформировать регулирование этой сферы.

Минтруда уже начал эту работу совместно с ФНС, уточнил Котяков.

Ранее в Минтруда предложили ввести систему больничных выплат для самозанятых граждан. Предполагается, что она будет добровольной. Самозанятый сможет выбирать, на какую выплату от Соцфонда он хотел бы рассчитывать. Варианта два - 35 или 50 тысяч рублей. В первом случае взнос составит 1 344 рубля в месяц, а во втором - 1 920 рублей ежемесячно.