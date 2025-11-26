МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Актриса Аглая Тарасова приехала в суд под руку с мамой

Сегодня состоится заседание по делу о контрабанде вейпа с наркотиком.
Екатерина Пономарева 26-11-2025 14:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Актриса Аглая Тарасова приехала в здание суда под руку с мамой, Ксенией Раппопорт. Корреспондент «Звезды» поделился кадрами.

Сегодня состоится очередное заседание по делу о контрабанде вейпа с каннабисом. Звезда фильмов «Лед» и «Холоп 2» ранее признала свою вину.

Тарасову задержали, когда она пыталась пройти в зону таможенного контроля в аэропорту Домодедово. Она прилетела из Израиля с чемоданом, в котором был спрятан вейп с маслом каннабиса и гашиша. Прокурор заявил, что вейп с наркотиками предназначался «для дальнейшего личного потребления».

На предыдущем заседании суда, которое проходило в октябре, Тарасовой продлили запрет на совершение определенных действий на три месяца, до 24 января 2026 года. Актриса просила суд не ограничивать ее свободу перемещений из-за плотного съемочного графика.

