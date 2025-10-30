Суд продлил актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий

Актрисе Аглае Тарасовой продлили запрет на совершение определенных действий на три месяца. Соответствующее решение принял Домодедовский суд Московской области в рамках дела о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Слушания прошли в закрытом режиме.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года», - огласил решение судья.

Актрису задержали в аэропорту Домодедово. При досмотре у нее нашли вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело. Тарасова раскаялась и признала свою ошибку. Обращаясь к суду, актриса просила не ограничивать ее свободу на перемещения из-за плотного съемочного графика.

В итоге Тарасовой запретили покидать квартиру в темное время суток и пользоваться средствами связи, за исключением необходимости вызова скорой помощи или других экстренных служб.