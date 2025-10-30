МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд продлил актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий

Тарасовой запрещено выходить из дома в темное время суток и пользоваться телефоном, кроме вызова экстренных служб.
Ян Брацкий 2025-10-30 13:45:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Актрисе Аглае Тарасовой продлили запрет на совершение определенных действий на три месяца. Соответствующее решение принял Домодедовский суд Московской области в рамках дела о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Слушания прошли в закрытом режиме.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года», - огласил решение судья.

Актрису задержали в аэропорту Домодедово. При досмотре у нее нашли вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило уголовное дело. Тарасова раскаялась и признала свою ошибку. Обращаясь к суду, актриса просила не ограничивать ее свободу на перемещения из-за плотного съемочного графика.

В итоге Тарасовой запретили покидать квартиру в темное время суток и пользоваться средствами связи, за исключением необходимости вызова скорой помощи или других экстренных служб.

#в стране и мире #актриса #суд #аглая тарасова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 