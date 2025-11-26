МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» на встречу с Жапаровым

В Бишкеке началась программа государственного визита президента России.
Владимир Рубанов 26-11-2025 10:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Бишкеке началась программа государственного визита Владимира Путина. Президент прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо». Там пройдут переговоры с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

По пути машину президента России сопровождал конный расчет, наездники держали флаги РФ и Киргизии. Потом главы государств послушали гимны стран, которые сыграл оркестр возле резиденции.

Российский лидер прилетел в Киргизию накануне. Жапаров встретил Путина в аэропорту. Затем президенты возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы в Бишкеке. Госвизит Путина продлится до 27 ноября. На переговорах стороны обсудят развитие российско-киргизских отношений и подготовят совместное заявление и межправительственные документы.

Он  также примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке. Там подведут итоги взаимодействия в организации в текущем году и обсудят совершенствование системы коллективной безопасности, региональные и международные проблемы. Путин также расскажет о приоритетах председательства России в ОДКБ в 2026 году.

#Владимир Путин #одкб #киргизия #Бишкек #Садыр Жапаров #государственный визит
