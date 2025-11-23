МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Жапаров возложили цветы к Вечному огню в Бишкеке

Главы государств почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания, после чего почетный караул дал троекратный ружейный залп.
Ян Брацкий 25-11-2025 17:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств почтили память погибших защитников минутой молчания, после чего солдаты почетного караула дали троекратный залп из ружей», - говорится в сообщении.

Мемориальный комплекс был возведен в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он представляет собой символическую юрту, под которой установлена скульптура женщины-матери. У ее ног горит Вечный огонь.

Сегодня Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии с официальным трехдневным визитом. У главы государства запланированы переговоры со своим коллегой, также он примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

После памятной церемонии главы России и Киргизии пообщаются в формате тет-а-тет в резиденции Жапарова Ала-Арча. Основные мероприятия запланированы на завтрашний день. Ожидаются российско-киргизские переговоры с заключением ряда межправительственных и коммерческих соглашений. После президенты выступят с обращением к прессе.

#Россия #в стране и мире #Путин #киргизия #Бишкек #Вечный огонь #Жапаров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 