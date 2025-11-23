Путин и Жапаров возложили цветы к Вечному огню в Бишкеке

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров возложили венки к мемориалу «Вечный огонь» на площади Победы в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств почтили память погибших защитников минутой молчания, после чего солдаты почетного караула дали троекратный залп из ружей», - говорится в сообщении.

Мемориальный комплекс был возведен в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он представляет собой символическую юрту, под которой установлена скульптура женщины-матери. У ее ног горит Вечный огонь.

Сегодня Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии с официальным трехдневным визитом. У главы государства запланированы переговоры со своим коллегой, также он примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

После памятной церемонии главы России и Киргизии пообщаются в формате тет-а-тет в резиденции Жапарова Ала-Арча. Основные мероприятия запланированы на завтрашний день. Ожидаются российско-киргизские переговоры с заключением ряда межправительственных и коммерческих соглашений. После президенты выступят с обращением к прессе.