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Bloomberg: в Германии опасаются, что приход Трампа изменит ход выборов

В Германии ожидают, что приход избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом станет «переломным моментом» в немецкой предвыборной кампании.
Елизавета Кондрикова 2025-01-12 06:00:48
© Фото: Michael-Kuenne,Keystone-Press-Agency Globallookpress

Приход избранного президента США Дональда Трампа к власти может изменить расклад сил на выборах в Германии и повысить шансы действующего канцлера Олафа Шольца на переизбрание. Такие опасения высказали советники кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

«Как и Мерц, Шольц и его помощники рассматривают возвращение Трампа в Белый дом как потенциальный переломный момент в кампании», - говорится в публикации.

В Берлине считают, что от Трампа можно ожидать «диких» действий, которые изменят ход выборов.

Напомним, в конце декабря президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил на 23 февраля 2025 года внеочередные выборы в стране. Подобный шаг был принят на фоне вынесения Шольцу вотума недоверия, предложение о роспуске парламента направил сам канцлер.

#сша #Выборы #Германия #Дональд Трамп #Белый дом #Олаф Шольц #Фридрих Мерц
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