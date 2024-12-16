Бундестаг отказал в доверии канцлеру Германии Шольцу

Бундестаг отказал в доверии канцлеру Германии Олафу Шольцу. Вотум доверия официально отозван.

По результатам голосования, 207 проголосовали «за», 394 голоса «против» доверия лидеру ФРГ, еще 116 воздержались. По словам председателя парламента, это открывает путь к досрочным парламентским выборам в стране.

Запрос о доверии направил сам Олаф Шольц 11 декабря.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт рассказал, что Олаф Шольц не пользуется поддержкой населения. По словам политика, за последние три года немецкий канцлер завел страну в тупик.