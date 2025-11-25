МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Axios: Зеленский хочет встретиться с Трампом в День благодарения

Британский премьер Кир Стармер в свою очередь отметил, что глава киевского режима принял «большую часть» пунктов плана администрации США.
Сергей Дьячкин 25-11-2025 19:59
© Фото: Michtof, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом «как можно скорее» для решения территориальных вопросов в мирном плане. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на Андрея Ермака.

По словам издания, сейчас киевский режим устраивают гарантии безопасности и новый план из 19 пунктов. Поэтому Ермак предлагает «забыть о плане из 28 пунктов». В публикации отмечается, что новый план не включает ключевые для России положения. В интервью с Axios Ермак сообщил, что Зеленский хотел бы встретиться с американским лидером в День Благодарения, традиционный в США семейный праздник, который отмечается 27 ноября.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеозвонка с лидерами стран «коалиции желающих» заявил, что Зеленский принял «большую часть» пунктов плана администрации президента США. Он сказал, что совместные обсуждения с представителями киевского режима, по его мнению, движутся в «положительном направлении».

Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев согласился ограничить численность своих вооруженных формирований до 800 тысяч человек. По данным источников издания, Зеленский и его окружение также хотят обсудить наиболее «чувствительные вопросы» о территориях и гарантиях безопасности в ходе встречи с Трампом.  

По мнению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, соглашение между Россией и Украиной требует проработки неких «деликатных деталей».Также она сообщила, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и Москва, и Киев. План Дональда Трампа, который он предложил подписать до ближайшего четверга, содержит 28 пунктов. Большинство из них отвечают интересам Москвы и обсуждались в ходе личной встречи президентов России и США на Аляске.

