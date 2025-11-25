Мирное соглашение между Россией и Украиной требует проработки неких «деликатных деталей». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Осталось несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые требуют проработки», - написала Левитт в соцсети X.

Также она сообщила, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и Москва, и Киев. План Дональда Трампа, который он предложил подписать до ближайшего четверга, содержит 28 пунктов. Большинство из них отвечают интересам Москвы и обсуждались в ходе личной встречи президентов России и США на Аляске. Об этом накануне сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Речь идет о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, сокращении ее вооруженных сил, придании русскому языку статуса государственного и о многом другом.

Киевский режим и его европейские союзники предприняли попытку сорвать мирные инициативы главы Белого дома, внеся в первоначальную версию плана несколько неприемлемых для России поправок. После серии консультаций с американской стороной премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности союзников работать с исходным текстом документа.