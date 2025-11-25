МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом заявил о проработке деликатных деталей мирного плана

По мнению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, разногласия по некоторым деликатным деталям мирного плана вполне преодолимы.
Ян Брацкий 25-11-2025 18:39
© Фото: IMAGO, Offenberg, www.imago-images.de, Global Look Press

Мирное соглашение между Россией и Украиной требует проработки неких «деликатных деталей». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Осталось несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые требуют проработки», - написала Левитт в соцсети X.

Также она сообщила, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвуют и Москва, и Киев. План Дональда Трампа, который он предложил подписать до ближайшего четверга, содержит 28 пунктов. Большинство из них отвечают интересам Москвы и обсуждались в ходе личной встречи президентов России и США на Аляске. Об этом накануне сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Речь идет о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, сокращении ее вооруженных сил, придании русскому языку статуса государственного и о многом другом.

Киевский режим и его европейские союзники предприняли попытку сорвать мирные инициативы главы Белого дома, внеся в первоначальную версию плана несколько неприемлемых для России поправок. После серии консультаций с американской стороной премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности союзников работать с исходным текстом документа.

#Россия #Украина #сша #Белый дом #мирные переговоры #Каролин Левитт
