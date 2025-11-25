МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FT: Киев согласился сократить ВСУ до 800 тысяч человек

По данным издания, киевский режим также собирается обсудить «чувствительные вопросы» о территориях и гарантиях безопасности в ходе встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Сергей Дьячкин 25-11-2025 19:39
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Global Look Press

Киевский режим согласился ограничить численность своих вооруженных формирований до 800 тысяч человек. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на источники, близкие к администрации Владимира Зеленского.

По данным источников, Зеленский и его окружение также хотят обсудить наиболее «чувствительные вопросы» о территориях и гарантиях безопасности. Они хотят сделать это в ходе встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее западные СМИ сообщали, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта предполагает сокращение ВСУ до 600 тысяч человек. Во вторник телеканал ABC News, ссылаясь на американского чиновника, сообщил, что Украина и США договорились об условиях потенциального мирного соглашения. При этом отмечалось, что некоторые детали плана еще предстоит «уладить».

Сообщалось, что переговоры США и Украины в Женеве были под угрозой срыва. В начале встречи царило сильное напряжение, которое поставило под вопрос саму возможность обсуждения положений мирного плана Дональда Трампа.

По мнению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, разногласия по некоторым деликатным деталям мирного плана вполне преодолимы. Также она сообщила, что в переговорах по урегулированию конфликта участвуют и Москва, и Киев.

#Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #сокращение войск #Киевский режим #мирный план Трампа
