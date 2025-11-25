Киевский режим согласился ограничить численность своих вооруженных формирований до 800 тысяч человек. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на источники, близкие к администрации Владимира Зеленского.

По данным источников, Зеленский и его окружение также хотят обсудить наиболее «чувствительные вопросы» о территориях и гарантиях безопасности. Они хотят сделать это в ходе встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Ранее западные СМИ сообщали, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта предполагает сокращение ВСУ до 600 тысяч человек. Во вторник телеканал ABC News, ссылаясь на американского чиновника, сообщил, что Украина и США договорились об условиях потенциального мирного соглашения. При этом отмечалось, что некоторые детали плана еще предстоит «уладить».

Сообщалось, что переговоры США и Украины в Женеве были под угрозой срыва. В начале встречи царило сильное напряжение, которое поставило под вопрос саму возможность обсуждения положений мирного плана Дональда Трампа.

По мнению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, разногласия по некоторым деликатным деталям мирного плана вполне преодолимы. Также она сообщила, что в переговорах по урегулированию конфликта участвуют и Москва, и Киев.