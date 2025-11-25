Союзники Киева готовы работать с существующим мирным планом под редакцией президента США Дональда Трампа, а не создавать альтернативный документ. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с существующим текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, а другие очень важны», - заявил Стармер, выступая в парламенте.

О том, что Украина согласилась на мирные инициативы Трампа, сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника.

«Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились», - сказал он.

Напомним, нынешний четверг является крайним сроком, который глава Белого дома отвел киевскому режиму на подписание мирного соглашения. В редакции Трампа документ представляет собой более двух десятков пунктов и содержит требования по сокращению численности ВСУ, территориальных уступок, придание русскому языку статуса государственного и многое другое. Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что большинство пунктов плана отвечают интересам Москвы.

Перспективы заключения мирного соглашения ранее оценил глава МИД России Сергей Лавров. Он воздержался от громких заявлений, отметив, что российская дипломатия привыкла работать иначе - договариваться конфиденциально, прежде чем объявлять о чем-либо. Со слов Лаврова, европейские дипломаты действуют иначе. Цель их спекуляций и утечек информации - попытка сорвать планы Вашингтона по урегулированию конфликта.