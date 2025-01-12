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Эрдоган впервые допустил свое выдвижение на еще один срок

В мае 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пост президента Турции на пять лет на еще один срок.
Елизавета Кондрикова 2025-01-12 05:33:45
© Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые допустил возможность баллотироваться на пост главы государства на еще один срок, пишет NTV Haber. Лидер страны ответил «если ты за, то и я за» в ответ на соответствующий вопрос турецкого певца Ибрагима Татлысеса на съезде Партии справедливости и развития.

«Мы получили от него обещание», - приводит агентство РИА Новости слова певца.

Так, Эрдоган в субботу принял участие в съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития на юго-востоке страны. Ранее политик не высказывал своего желания вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента стран.

Напомним, в 2023 году Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Тогда местные жители отмечали, что голосуют за Эрдогана из-за его связей с российским президентом Владимиром Путиным. Турецкий глава пробудет в этой должности до 2028 года.

#Выборы #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #переизбрание #президент турции
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