Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые допустил возможность баллотироваться на пост главы государства на еще один срок, пишет NTV Haber. Лидер страны ответил «если ты за, то и я за» в ответ на соответствующий вопрос турецкого певца Ибрагима Татлысеса на съезде Партии справедливости и развития.

«Мы получили от него обещание», - приводит агентство РИА Новости слова певца.

Так, Эрдоган в субботу принял участие в съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития на юго-востоке страны. Ранее политик не высказывал своего желания вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента стран.

Напомним, в 2023 году Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Тогда местные жители отмечали, что голосуют за Эрдогана из-за его связей с российским президентом Владимиром Путиным. Турецкий глава пробудет в этой должности до 2028 года.