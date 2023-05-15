В Турции обработали 99,9% бюллетеней на президентских выборах

Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур голосования пройдет на следующей неделе.

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В Турции на данный момент удалось обработать 99,9% бюллетеней на президентских выборах, передает TRT Haber.

По данным телеканала, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34% голосов, за его оппонента, Кемаля Кылычдароглу, проголосовали, по последним данным, 45% избирателей.

Напомним, что в случае, если ни один из участников президентской гонки не сможет набрать 50 процентов голосов, в Турции на следующей неделе состоится второй тур голосования.

Ранее турецкий лидер с балкона штаб-квартиры правящей партии объявил, что предварительные данные говорят о том, что он одерживает победу на выборах.