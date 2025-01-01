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Дрон ВСУ нанес ранения двум мирным жителям в Белгородской области

Беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Обоих пострадавших госпитализировали.
Глеб Владовский 2025-01-01 22:44:18
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка - Тишанка вражеский беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю», - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что пострадавших с осколочными ранениями срочно госпитализировали. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что над территорией России сбили 19 беспилотников. Из них 10 - в районе Белгородской области.

#в стране и мире #белгородская область #мирные жители #Вячеслав Гладков #Беспилотник ВСУ
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