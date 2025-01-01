Дрон ВСУ нанес ранения двум мирным жителям в Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка - Тишанка вражеский беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю», - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что пострадавших с осколочными ранениями срочно госпитализировали. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что над территорией России сбили 19 беспилотников. Из них 10 - в районе Белгородской области.