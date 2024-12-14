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Девятилетний мальчик погиб после атаки ВСУ дронами под Белгородом

2024-12-14 11:36:41
© Фото: ТРК «Звезда»
#ВСУ #дроны #белгород #атака #Вячеслав Гладков
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