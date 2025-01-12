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NBC: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13

Еще 13 человек пропали без вести.
Ирина Егорова 2025-01-12 03:00:00
© Фото: Gao ShanXinHua, Globallookpress

Число погибших в результате мощных лесных пожаров в Калифорнии возросло до 13, сообщила телекомпания NBC.

Ранее сообщалось, что один из погибших - это житель Малибу, еще пять жертв обнаружили в Лос-Анджелесе. Информации о личностях других погибших в огне пока нет.

Также NBC передает, что уничтожено более 12 000 строений, эвакуировано не мене 153 000 жителей Лос-Анджелеса. Еще 13 человек пропали без вести.

Тушение пяти очагов возгорания осложняется сухой погодой и сильным ветром. На помощь коллегам прибыли 30 пожарных из Мексики.

В это время калифорнийские страховые компании уже рассчитывают потерять до 20 млрд долларов после масштабного бедствия. По словам Камалы Харрис, не все потерявшие жилье в Лос-Анджелесе смогут получить страховые выплаты из-за отсутствия страховки. Но каждый пострадавший может рассчитывать на 750 долларов, которые пообещал выделить президент США Джо Байден.

#в стране и мире #пожар #сша #Калифорния #Тушение #жертвы
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