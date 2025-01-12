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Около 90 авиарейсов задержали в аэропорту Пулково из-за непогоды

Сотрудники аэропорта очищают взлетно-посадочную полосу.
Анастасия Бобылева 2025-01-12 23:38:45
© Фото: sztproc, Telegram © Видео: sztproc, Telegram

В аэропорту Пулково из-за непогоды задержали около 90 авиарейсов. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Сегодня аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники аэропорта очищают взлетно-посадочную полосу. Для контроля их работы в Пулково выехал транспортный прокурор Санкт-Петербурга Роман Терентьев, сообщили в ведомстве.

Ограничения в работе Санкт-Петербургского аэропорта связаны с сильнейшим снегопадом, который обрушился на Северную столицу. Как рассказал «Звезде» начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, за непогоду отвечает циклон «Чарли».

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Аэропорт #снегопад #пулково
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