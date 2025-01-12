В Пулково ограничили полеты из-за сильного снегопада

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Ограничения связаны с непогодой. В Петербурге сегодня сильный снегопад.
«Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», - говорится в сообщении аэропорта.
Возобновление полетов ожидается после нормализации погодных условий.
Отмечается, что отправка и прием воздушных судов в Пулково должны были возобновиться в 9:15 по МСК. Однако ограничения продлили.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»