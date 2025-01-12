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Синоптик рассказал, когда в Петербурге отступит циклон «Чарли»

Из-за сложных метеоусловий аэропорт Санкт-Петербурга временно не отправляет и не принимает самолеты, 33 борта ушли на запасные аэродромы.
Ян Брацкий 2025-01-12 13:24:44
© Фото: Artem Priakhin Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Мощный снегопад в Санкт-Петербурге должен закончиться к 18 часам. Об этом «Звезде» рассказал начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. За непогоду в Северной столице отвечает циклон «Чарли».

«Часам к 18 закончится основной снег. Над нашим регионом завис атмосферный фронт и трудно сказать, куда он смещается. По всем расчетам, к вечеру снегопад должен закончиться», - рассказал Колесов.

Сложная ситуация в аэропорту Пулково, где не прекращается ливневый снегопад. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

По данным на 12:35 сразу 33 пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности. 

#Санкт-Петербург #Циклон #снегопад #синоптик #наш эксклюзив #Чарли
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