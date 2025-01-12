Синоптик рассказал, когда в Петербурге отступит циклон «Чарли»

Мощный снегопад в Санкт-Петербурге должен закончиться к 18 часам. Об этом «Звезде» рассказал начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. За непогоду в Северной столице отвечает циклон «Чарли».

«Часам к 18 закончится основной снег. Над нашим регионом завис атмосферный фронт и трудно сказать, куда он смещается. По всем расчетам, к вечеру снегопад должен закончиться», - рассказал Колесов.

Сложная ситуация в аэропорту Пулково, где не прекращается ливневый снегопад. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты.

По данным на 12:35 сразу 33 пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.