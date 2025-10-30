В Кремле подчеркнули, что испытания «Буревестника» не являются ядерными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» не являются ядерными. Он сказал это в ходе общения с представителями прессы.

«Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием, никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны. Это не является ядерным испытанием», - подчеркнул Песков.

При этом, комментируя слова президента США относительно возобновления ядерных испытаний, Песков напомнил, что на них в данный момент действует мораторий.

Заметив, что Соединенные Штаты - это суверенная страна, которая имеет право на суверенные решения, Дмитрий Песков заметил, что, согласно словам президента России Владимира Путина, в случае, если кто-то отойдет от моратория на ядерные испытания, РФ будет действовать соответственно сложившейся ситуации.

Ранее Владимир Путин назвал новую крылатую ракету «Буревестник» прорывом в области ядерных реакторов. Президент подчеркнул, что в отличие от других реакторов, которые запускаются в течение часов и дней, двигатель «Буревестника» запускается за минуты и секунды.