Политолог назвал возможные правки Европы в мирный план Трампа

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, какие правки может внести Европа в мирный план главы Белого дома Дональда Трампа.

По его мнению, в первую очередь европейские страны попытаются закрепить свое военное присутствие в Украине. Кроме того, он постараются «узаконить» фактическую кражу замороженных российских активов.

«Они будут включать свой вечный пункт о том, что давайте сначала перемирие, а потом переговоры в том или ином виде и так далее. То есть, фактически речь идет о том, что прямого отказа от плана не будет, но будут, так сказать, новеллы, которые извратят смысл документа и которые по факту будут означать срыв переговорного процесса, но они постараются сделать это так, чтобы обвинить Россию в срыве», - сказал эксперт.

Он добавил, что Европа не сможет напрямую отказаться от плана США, поскольку Трамп воспримет это крайне болезненно. Однако и американскому лидеру, скорее всего, придется пойти на какие-то уступки, поскольку руки у него развязаны не до конца. Шаповалов напомнил, что на Трампа давят не только партнеры по НАТО, но и ситуация внутри страны, где у него невысокий рейтинг.

Напомним, план главы белого дома состоит из 28 пунктов. Он включает в себя территориальные уступки в пользу России, сокращение численности ВСУ, закрепление статуса русского языка в качестве государственного и другие. Накануне Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Россия располагает текстом документа и готова к переговорам.