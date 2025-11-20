МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом: Рубио и Уиткофф работают над новым мирным планом по Украине

Об этом рассказала Кэролайн Левитт.
Тимур Юсупов 20-11-2025 23:23
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Белом доме подтвердили информацию о том, что специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь США Марк Рубио работают над новым мирным планом по Украине. Об этом в беседе с журналистами рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По имеющейся информации, деятельность по реализации проекта соглашений ведется уже несколько недель.

«Специальный посланник Уиткофф, Марко Рубио тихо работают над планом около месяца», - заявила спикер.

Слухи о подготовке США плана урегулирования украинского конфликта последнее время активно муссируются в СМИ. Так, недавно стало известно, что проект мирного плана предполагает территориальные уступки Киева в пользу России. 

