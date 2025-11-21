Путин допустил, что план Трампа может стать основой урегулирования

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план по Украине может лечь в основу урегулирования конфликта. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного урегулирования», - уточнил он на заседании Совбеза РФ.

Глава государства уточнил, что план по урегулированию конфликта не обсуждался предметно с российской стороной.

Ранее путин заявил, что Украина и ее союзники находятся в иллюзиях и мечтают о стратегическом поражении РФ. В то же время он отметил, что Россию устраивает нынешнее положение в зоне СВО. Несмотря на это, Москва открыта к переговорному процессу.