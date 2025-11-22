Рябков: проведение встречи Путина и Трампа стоит на повестке

Вопрос встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа с повестки дня не снят, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, стороны продолжают искать, как продвинуться вперед в двусторонних отношениях и в организации очередной встречи, добавил он. Обо всем этом он рассказал в интервью журналу «Международная жизнь», отвечая на вопрос, стоит ли ждать проведения саммита Россия - США в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

«Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются», - сообщил он в беседе с главным редактором журнала Арменом Оганесяном.

Напомним, 16 октября в восьмом телефонном разговоре два мировых лидера обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В беседе, которая длилась более двух часов, они затронули возможность проведения очередной личной встречи.

Тогда же было сказано, что местом нового саммита может стать столица Венгрии Будапешт. Однако незадолго до даты проведения этого мероприятия Трамп сказал, что встретится с Путиным «позже».