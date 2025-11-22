МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рябков: проведение встречи Путина и Трампа стоит на повестке

В интервью журналу «Международная жизнь» Сергей Рябков проинформировал, что проведение очередного контакта Владимира Путина и Дональда Трампа находится в повестке дня.
Марина Крижановская 22-11-2025 14:40
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Вопрос встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа с повестки дня не снят, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, стороны продолжают искать, как продвинуться вперед в двусторонних отношениях и в организации очередной встречи, добавил он. Обо всем этом он рассказал в интервью журналу «Международная жизнь», отвечая на вопрос, стоит ли ждать проведения саммита Россия - США в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

«Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются», - сообщил он в беседе с главным редактором журнала Арменом Оганесяном.

Напомним, 16 октября в восьмом телефонном разговоре два мировых лидера обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В беседе, которая длилась более двух часов, они затронули возможность проведения очередной личной встречи.

Тогда же было сказано, что местом нового саммита может стать столица Венгрии Будапешт. Однако незадолго до даты проведения этого мероприятия Трамп сказал, что встретится с Путиным «позже».

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #МИД РФ #Сергей Рябков #Саммит Россия - США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 