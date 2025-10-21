Домашнее задание: как проходит подготовка к саммиту Путина и Трампа в Будапеште

Подготовка к новому саммиту Путина и Трампа только началась, и Кремлю пока нечего сообщить о его деталях, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подписание документов, возможно ли участие в двусторонней встрече представителей европейских стран, и как в Москве относятся к идее трехстороннего саммита с участием Зеленского.

«Пока никаких деталей нет. Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств - наш министр иностранных дел, Госдепартамент. Вот их работа будет сконцентрирована на том, чтобы найти ответы на вопросы, которые вы обозначили», - сказал Песков.

По его словам, для организации встречи на высшем уровне и России, и США предстоит выполнить домашнюю работу. По итогам телефонного разговора, который состоялся у лидеров в четверг, Владимир Путин и Дональд Трамп уже дали ряд поручений своим помощникам. Теперь конкретные детали на встрече на высоком уровне обсудят Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Этим вечером они уже пообщались по телефону. Дату и место личной встречи пока официально не сообщали, но по информации агентства Reuters она может пройти в этот четверг.

Тем временем, факт нового саммита Путина и Трампа, вероятно, не на шутку встревожил и представителей европейских стран. Эта тема стала одной из главных на заседании совета министров иностранных дел в Люксембурге.

«Посмотрим, что произойдет, но, конечно, если в повестке дня есть что-то, что касается Европы, а когда речь идет о ситуации с безопасностью на Украине, это, безусловно, касается Европы, то Европа также должна принимать свои решения», - заметила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен вынуждено признал, что повлиять на организацию встречи между лидерами России и США, а тем более потребовать в ней участия ЕС не в силах. Но он поддержал предложение Трампа о заморозке конфликта и прекращении огня на уровне нынешней линии боевого соприкосновения. Его французский коллега Жан-Ноэль Барро вновь заявил о готовности поддерживать Украину еще как минимум три года, хотя последнее правительство Лекорню не продержалось и месяца, и стал выдвигать предварительные условия для организации саммита Путина и Трампа.

«Присутствие Владимира Путина в ЕС имеет смысл только в том случае, если это приведет к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Более того, в интересах России принять это предложение, поскольку время работает против нее. В ближайшие недели мы намерены предоставить Украине военную помощь еще как минимум на три года», - сказал Барро. «Европа не хочет, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась», - это уже слова венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Канцлер Германии Мерц после поездки Зеленского в Вашингтон признал, что она прошла совсем не так, как тот рассчитывал. Звонок Путина Трампу в прямом смысле спутал главе киевского режима карты. И здесь, видимо, под впечатлением своей прежней встречи с американским президентом, где Трамп показывал ему карту с положением дел на поле боя, Зеленский привез уже свою. Но тот, по информации Financial Times счел это нарушением своих красных линий и вернул карты Зеленского обратно со словами - «я там никогда не был».

Кроме этого, пойти навстречу требованиям России - уже по информации Washington Post - от Зеленского требовал и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Обсуждение выхода ВСУ из Донбасса в ходе встречи в Белом Доме подтвердил и сам Зеленский. Тем временем Трамп все это опроверг.

«В пятницу вы сказали, что у вас была теплая встреча с президентом Зеленским. Во время этой встречи вы говорили ему, что он должен уступить весь Донбасс России?» - вопрос от журналиста. «Нет, мы никогда это не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях, где они находятся, на линиях фронта. У вас сейчас есть линия фронта, а остальное очень сложно обсудить. Если вы собираетесь сказать, вы берете это, мы берем то. Знаете, есть так много разных вариантов. Поэтому я говорю, что они должны прямо сейчас остановиться на линиях фронта, вернуться домой, прекратить убивать людей и все», - подчеркнул Трамп.

Британская газета Telegraph пишет, что разговор с Зеленским шел на повышенных тонах, но в итоге закончился безрезультатно. Как для Трампа, который, устав слушать его прежние аргументы, махнул рукой и завершил встречу, так и для Зеленского, который рассчитывал убедить американского президента предоставить ракеты большей дальности. Ничем окончились и встречи главы его офиса Андрея Ермака с представителями американского оружейно-промышленного комплекса. Сам Зеленский пока не демонстрирует готовность пойти навстречу требованиям России, при этом не исключая действительно скорое завершение конфликта.

«Мы видим весьма противоречивые заявления. Позиция киевского режима тоже полна противоречий. Все это, конечно, не способствует мирному урегулированию. Мы продолжим наше общение с американской стороной, ведется серьезная работа», - прокомментировал Песков.

Результаты этой работы должны увидеть уже в ближайшее время. Как и заявили и в Москве, и Вашингтоне, встреча Трампа и Путина может состояться в течение двух недель.