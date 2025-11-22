МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Росреестр: при отмене сделке о продаже квартиры нужно сначала вернуть деньги

В ведомстве ответили, как должно меняться право собственности при недействительной сделке.
Дарина Криц 22-11-2025 11:28
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Росреестре заявили, что только после возврата уплаченных покупателем денег за сделку, которую признали недействительной, должно быть аннулировано право собственности. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

«Деньги тяжело найти. А квартира - вот она. Право собственности - это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: "Гаси запись". Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится только когда деньги передаются обратно», - подчеркнул представитель Росреестра в беседе с «Комсомосльской правдой».

Напомним, широкий общественный резонанс вызвал случай возврата квартиры народной артистке РФ Ларисе Долиной после того, как ее недвижимость продали. Хамовнический суд вернул квартиру певице, которая перешла в пользование других лиц в результате действий мошенников. Сделку по продаже признали недействительной, а суд отказал покупательнице жилплощади в иске о выселении певицы.

В августе прошлого года телефонные мошенники, представившись сотрудниками полиции, обманули Долину. Ее вынудили продать квартиру и передать им деньги от продажи. Также она перевела неизвестным свои личные сбережения. Ущерб составил более 200 миллионов рублей.

#Росреестр #возврат денег #покупка недвижимости #Недействительная сделка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 