Росреестр: при отмене сделке о продаже квартиры нужно сначала вернуть деньги

В Росреестре заявили, что только после возврата уплаченных покупателем денег за сделку, которую признали недействительной, должно быть аннулировано право собственности. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

«Деньги тяжело найти. А квартира - вот она. Право собственности - это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: "Гаси запись". Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится только когда деньги передаются обратно», - подчеркнул представитель Росреестра в беседе с «Комсомосльской правдой».

Напомним, широкий общественный резонанс вызвал случай возврата квартиры народной артистке РФ Ларисе Долиной после того, как ее недвижимость продали. Хамовнический суд вернул квартиру певице, которая перешла в пользование других лиц в результате действий мошенников. Сделку по продаже признали недействительной, а суд отказал покупательнице жилплощади в иске о выселении певицы.

В августе прошлого года телефонные мошенники, представившись сотрудниками полиции, обманули Долину. Ее вынудили продать квартиру и передать им деньги от продажи. Также она перевела неизвестным свои личные сбережения. Ущерб составил более 200 миллионов рублей.