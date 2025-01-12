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Лавров и глава МИД Турции обсудили энергетику и ситуацию в Сирии

Стороны отметили, что нельзя допускать рисков для энергетической безопасности.
Владимир Рубанов 2025-01-12 20:06:53
© Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 12 января телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщили в МИД России. Стороны обсудили международные и региональные проблемы.

Лавров и Фидан поговорили о ситуации вокруг Украины. Они отметили, что нельзя допускать рисков для энергетической безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили пути решения проблем в Сирии через общий диалог с участием всех политических и этноконфессиональных сил страны, а также «внешних игроков», которые могут способствовать поиску соответствующих договоренностей.

Ранее в МИД Турции допустили проведение военной операции против курдских формирований в Сирии. Фидан заявил, что боевики должны выполнить предъявленные им требования, иначе Анкара прибегнет к силе.

#сирия #Украина #Сергей Лавров #Турция #МИД России #Хакан Фидан #Энергетика #телефонный разговор
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