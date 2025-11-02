Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса

Россия прекратила действие некоторых положений 50-летнего соглашения с Финляндией по реке Вуокса. Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился прекратить действие статей 3 и 4 соглашения 1972 года между СССР и Финляндией. Оно касалось энергетического использования участка реки Вуокса, ограниченного Светогорской и Иматринской ГЭС.

Это решение было принято по предложению МИД и Минэнерго России на основании российского федерального закона о международных договорах. Глава кабмина также поручил МИД уведомить об этом финскую сторону. В связи с односторонним прекращением закупок российской электроэнергии Финляндией с 4 апреля 2022 года Россия больше не обязана поставлять компенсационную электроэнергию в соответствии с договором.

Река Вуокса протекает на территории как России, так и Финляндии. На реке расположен каскад ГЭС. Две из них находятся в Ленинградской области (Светогорская и Лесогорская) и еще две - на территории Финляндии (Тайнионкоски и Иматра). В 1964 году СССР и Финляндия подписали соглашение о пограничных водных системах. В 1972 и 1989 годах были подписаны соглашения по регуляции и обеспечению работы ГЭС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что финский регион Южная Карелия ежедневно теряет 1 млн евро из-за закрытия границы с Россией. А забор на восточной границе с РФ стал новой туристической достопримечательностью в стране, написало издание Yle.