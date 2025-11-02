Депутат сейма и лидер коалиции «Конфедерация» Гжегож Плачек заявил, что правительство вынуждает польских граждан выплачивать проценты по долгам Украины. Он отметил, что соглашение между Украиной и Еврокомиссией обязывает Польшу платить проценты по украинскому кредиту при ежегодной подаче заявки Киевом в Брюссель.

Плачек привел данные минфина Польши, по которым Варшава планирует выплатить украинским кредиторам более 110 миллионов злотых в этом году и такие же суммы в следующие два года. Заявки на 2026 и 2027 годы еще не поданы, но минфин Польши уже знает, что выплаты будут производиться, отметил депутат. При этом, по его словам, в стране быстро растет дефицит бюджета и госдолг.

Ранее британский журнал Economist сообщил, что у Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на финансирование военных действий и бюджетные расходы. К концу 2025 года общий объем оборонных бюджетов Украины и иностранной помощи достигнет примерно 360 миллиардов долларов. Еще четыре года ведения военных действий обойдутся Киеву в 390 миллиардов долларов.

При этом у Европы нет таких денег. ЕС собирается использовать замороженные активы России финансирования Киева, но не могут преодолеть разногласия. Бельгия требует от других членов сообщества разделить юридическую ответственность за изъятие российских денег. Другой вариант найти средства - это совместный долг стран на десятки миллиардов евро.

Ранее политолог Павел Данилин заявил «Звезде», что польское общество устало от украинских беженцев. Поэтому, по его мнению, в стране растет число преступлений против украинцев на почве нетерпимости. Он добавил, что украинцев терпели, пока Польша получала выплаты из бюджета ЕС. Но потом Варшава начала избавляться от мигрантов.