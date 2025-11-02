Политолог: без выплат от ЕС поляки не готовы терпеть украинцев

Польское общество устало от украинских беженцев. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог Павел Данилин. В стране фиксируется рост преступлений против украинцев, совершенных на почве нетерпимости. Участились случаи избиений, шантажа и преследований. По мнению эксперта, подобное поведение поляков объяснимо.

«Усталость от украинцев растет семимильными шагами. Польша приняла самое большое количество украинцев. Львиная доля их ушла транзитом на Запад, но негативных впечатлений они оставили много», - сказал политолог.

Первое время украинцев терпели. Тем более, что польская казна за них получала солидные выплаты из общеевропейского бюджета, напомнил Данилин. Но потом финансовые потоки оскудели и Варшава начала пытаться избавиться от понаехавших гостей.

«Как только из бюджета ЕС перестали платить за беженцев, то сразу начались разговоры о расходах поляков. Это типично, цинично, это в духе Польши. Они всегда презирали украинцев и считали их своими рабами. Неудивительно, что как только перестали из бюджета ЕС доплачивать, начались поползновения, чтобы избавиться он них», - констатировал собеседник «Звезды».

Между тем, поток мигрантов не ослабевает. По данным польской пограничной стражи, за два месяца после смягчения ограничений на пересечение границы, почти 100 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу с Польшей. Часть из них оседает в стране, остальные едут дальше на Запад. Но и тех, кто остается Варшава уже не в силах содержать. Об этом ранее заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Он уточнил, что необходимо срочно начинать процесс инкультуризации мигрантов через систему образования. Кроме того, Пшидач предостерег от создания отдельных, изолированных районов для приезжих.