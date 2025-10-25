МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Бельгии опасаются чрезвычайно болезненного ответа РФ на присвоение активов

Брюссель не раз озвучивал свои условия экспроприации замороженных средств.
Константин Денисов 2025-10-25 01:44:12
© Фото: Benoit Doppagne, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Бельгии снова выразили опасения по поводу того, что ответ России на присвоение ЕС ее замороженных активов может быть весьма болезненным. Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны и внешней торговли королевства Тео Франкен.

«Россия может расценить этот шаг как акт войны и нанести серьезный удар Бельгии, который будет чрезвычайно болезненным», - написал Франкен.

Ранее аналогичным образом высказывался и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. По его словам, Россия может подать иски и выиграть суды, а финансовая система ЕС и Бельгии в этом случае будет сильно подорвана. Де Веер потребовал коллективной ответственности за использование активов.

Поддержал бельгийского премьера и председатель правления германо-российкой торговой палаты Маттиас Шепп. По его подсчетам, Германия может понести самый значительный ущерб от экспроприации российских активов, который он оценил в 100 млрд евро.

