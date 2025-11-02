МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ученые раскрыли связь между ускорением «корабля-кометы» и вспышками на Солнце

После сильного удара 24 октября, произошел выброс высокотемпературной плазмы.
Екатерина Пономарева 2025-11-02 16:38:04
© Фото: Patrick Pleul, Global Look Press

Негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано со вспышками на Солнце. Таким мнением поделились в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, самым заметным мог быть удар от 24 октября, нанесенный сильной вспышкой класса X. Далее произошли выбросы высокотемпературной плазмы, которые и могли существенно изменить динамику кометного хвоста. В лаборатории добавили, что плазма могла повлиять и на режимы истечения газопылевых частиц с поверхности объекта.

Ранее объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения. Маневр зафиксировали на расстоянии, эквивалентном 203 миллионам километров.

Астроном Натан Эйсмонт рассказал «Звезде» о новых выявленных особенностях космического объекта 3I/ATLAS, который приближается к Земле. Небесный объект третий за историю прилетел из-за пределов Солнечной системы.

