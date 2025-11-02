Объект 3I/ATLAS раскрыл негравитационное ускорение при необычном маневре

Объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения. Об этом сказано в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.

«Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 километров в день в квадрате», - указано в материале.

Уточняется, что маневр зафиксировали на расстоянии, эквивалентном 203 миллионам километров.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт объяснил в разговоре со «Звездой», что изменение траектории связано с тем, что их определяют по наблюдениям в нескольких измерениях. Они обрабатываются, и дальше определяется траектория, и «мы знаем, куда он полетит».

С его слов, комета «чуть отличается» от астероидов. Она выбрасывает газ и пыль, создавая реактивную силу. Но это влияет на точность определения траектории, хотя точность и остается очень высокой. По его мнению, серьезных отклонений нет, она летит по закону Ньютона.

Факт того, что хвост 3I/ATLAS изначально был повернут к Солнцу, а теперь в обратном направлении, ученый объяснил тем, что так происходит со всеми кометами. Это «пыль с газом», которая выбрасывается, поскольку объект движется под воздействием тяготения и того импульса, который и получается при выбросе данных веществ.