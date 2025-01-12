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Автоэксперт объяснил, можно ли отказаться от зимних шин из-за тепла

Погода в Москве в ближайшие дни будет переходить из небольшого плюса в минус.
Владимир Рубанов 2025-01-12 15:42:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Аномально теплая погода в зимние месяцы не отменяет использование зимних шин, объяснил «Звезде» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Так он ответил на вопрос о том, не вредно ли ездить на зимней резине по сухому асфальту в плюсовую погоду.

«Ничего не будет с зимними шинами, ни с шипованными, ни с нешипованными. Создавать себе дополнительные риски перехода на летние шины просто нельзя. Рекомендую дождаться весенних месяцев. Снег еще будет. Нельзя надеяться на такую погоду, поэтому катайтесь, ничего менять нельзя», - сказал специалист.

Крещенских морозов в Москве не ожидается, сообщил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, погода в Москве в ближайшие дни будет колебаться около ноля, переходя из небольшого плюса в минус.

Февраль, март и апрель в столичном регионе тоже могут быть аномально теплыми, рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Но это не означает, что похолодания исключены.

#Автомобили #Погода #водители #Весна #автоэксперт #наш эксклюзив #зимние шины
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