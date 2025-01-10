МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик рассказал, ждать ли в Москве морозов на Крещение

В ближайшие дни температура в столичном регионе останется плюсовой и слабоотрицательной.
Владимир Рубанов 2025-01-10 16:54:51
© Фото: Konstantin Kokoshkin. Global Look Press

Крещенских морозов в Москве не будет, заявил Радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Специалист рассказал, как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие дни.

По его словам, ночью с пятницы на субботу 11 января температура будет аномально высокой - до 3-4 градусов выше нуля. Потом она начнет снижаться, но в субботу все еще будет держаться выше нуля.

Вечером в пятницу и ночью в субботу пройдет сильный дождь. В воскресенье, 12 января, температура станет отрицательной. Но к этому времени снег уже растает.

Самый холодный день ожидается во вторник, 14 января. Затем снова начнется оттепель. Нулевая и слабоположительная температура сохранится до конца недели.

Была надежда, что на Крещение будет мороз -4-9 градусов, но сейчас прогнозы обещают оттепель и 19 января.

#Москва #в стране и мире #крещение #Погода #прогноз #мороз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 