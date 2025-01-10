Синоптик рассказал, ждать ли в Москве морозов на Крещение

Крещенских морозов в Москве не будет, заявил Радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Специалист рассказал, как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие дни.

По его словам, ночью с пятницы на субботу 11 января температура будет аномально высокой - до 3-4 градусов выше нуля. Потом она начнет снижаться, но в субботу все еще будет держаться выше нуля.

Вечером в пятницу и ночью в субботу пройдет сильный дождь. В воскресенье, 12 января, температура станет отрицательной. Но к этому времени снег уже растает.

Самый холодный день ожидается во вторник, 14 января. Затем снова начнется оттепель. Нулевая и слабоположительная температура сохранится до конца недели.

Была надежда, что на Крещение будет мороз -4-9 градусов, но сейчас прогнозы обещают оттепель и 19 января.