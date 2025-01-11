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Москвичей могут ждать аномально теплые первые месяцы весны

Вполне возможно, что первая половина одного из весенних месяцев будет холодной, а вторая теплой.
Виктория Бокий 2025-01-11 09:01:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Завершающий зиму февраль, а также первые весенние месяцы март и апрель в столичном регионе могут быть аномально теплыми. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Весна на нашей территории будет с положительной аномалией температуры воздуха», - подчеркнула Позднякова.

Однако не стоит быть уверенными, что все дни в этих месяцах будут теплыми. По словам собеседницы телеканала, для Москвы норма, что, например, половина марта будет очень холодной, а вторая – аномально теплой.

«И эта положительная аномалия будет, но она может быть и +5°C, и 0,5 °C», - объяснила синоптик.

Ранее в разговоре со «Звездой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что большая часть текущей зимы сопровождалась часто меняющейся погодой, от оттепели до морозов. Но по-настоящему зимних температур москвичи и жители столичного региона так и не увидели.

#Москва #Погода #температура #Весна #столичный регион #Татьяна Позднякова
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