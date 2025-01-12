Куренков проверил ход работ в районе утечки мазута с «Волгонефти-239»

Глава МЧС России Александр Куренков проверил работы в районе поселка Волна Краснодарского края, сообщили в министерстве. Там находится корма потерпевшего крушение танкера с мазутом «Волгонефть-239».

По словам руководителя ведомства, в ближайшие сутки специалисты планируют пробить там дорогу к судну, а также обвести его по кругу для предотвращения распространения мазута во время шторма.

Основная задача - продолжить работы по всему периметру разлива, включая Крым. Куренков отметил, что будет находиться на месте по меньшей мере в ближайшую неделю.

Кроме того, глава МЧС осмотрел площадку временного хранения загрязненного грунта. Ранее он сформировал федеральный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

Возле кормы танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия гусеничный экскаватор вычерпывает мазут из воды и грузит его в самосвалы, сообщал ранее оперативный штаб Краснодарского края.

Техническую дорогу вдоль побережья к корме судна прокладывают по мере того, как экскаватор очищает очередной участок у берега от крупных пластов мазута. Работы идут круглосуточно, на месте установили световые башни.

Накануне сообщалось, что у побережья Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

В середине декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Выбросы мазута происходят на побережье Краснодарского края и Крыма.