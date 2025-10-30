МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Telegraph: почти 100 тысяч мужчин за два месяца покинули Украину

По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона украинцев уехали из своей страны.
Ян Брацкий 2025-10-30 08:12:42
© Фото: IMAGO, Aleksander Kalka, www.imago-images.de, Global Look Press

Почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали с территории Украины за два месяца после смягчения ограничений на пересечение границы. Такие цифры приводит британская газета Telegraph со ссылкой на данные польской пограничной стражи.

«Польская погранстража заявила, что 99 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу - основной маршрут для выезда из страны, - с тех пор как в конце августа были смягчены правила, призванные гарантировать, что у Киева будет достаточно солдат», - сообщает Telegraph.

Напомним, в конце августа правительство Украины позволило молодым людям от 18 до 22 лет включительно выезжать за границу. Буквально на следующий день социальные сети заполонили видео с огромными очередями на границе с Польшей. Украинская молодежь спешила покинуть страну, опасаясь насильственной мобилизации и отправки на линию боевого соприкосновения. До этого покинуть страну было нельзя. В период действия военного положения граница была закрыта для мужчин от 18 до 60 лет. Уклонистов сажали в тюрьму на срок до пяти лет.

На этом фоне власти Польши недавно заявили, что страна больше не может принимать украинских мигрантов. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Мирчин Пшидач добавил, что необходимо начать процесс инкультурации уже приехавших, а также призвал не допустить создания изолированных районов для мигрантов.

