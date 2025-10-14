В Польше заявили, что больше не смогут принимать украинских мигрантов

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна больше не может принимать украинских мигрантов. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

«Я думаю, что мы в этом смысле... мы не в состоянии больше принять», - сказал польский политик.

Пшидач добавил, что нужно начать процесс инкультурации мигрантов, который осуществляется через систему образования. Также важно не допустить создания отдельных, изолированных районов для мигрантов.

По данным aif.ru, Евросоюз до 15 октября примет решение по вопросу об освобождении Польши от обязательств по приему мигрантов из других стран-членов ЕС в рамках действующего миграционного пакта.

В Люксембурге сегодня пройдет встреча, на которой министры внутренних дел стран Европейского союза обсудят, должны ли члены ЕС обязательно признавать решения о депортации, принятые другими государствами. Проблема миграционного вопроса заключается в том, что только 20% лиц, которым отказано в убежище в ЕС, действительно возвращаются в свои страны.