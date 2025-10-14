МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше заявили, что больше не смогут принимать украинских мигрантов

Польша начнет процесс инкультурации мигрантов, который осуществляется через систему образования.
Екатерина Пономарева 2025-10-14 13:05:00
© Фото: Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez, Global Look Press

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна больше не может принимать украинских мигрантов. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

«Я думаю, что мы в этом смысле... мы не в состоянии больше принять», - сказал польский политик.

Пшидач добавил, что нужно начать процесс инкультурации мигрантов, который осуществляется через систему образования. Также важно не допустить создания отдельных, изолированных районов для мигрантов.

По данным aif.ru, Евросоюз до 15 октября примет решение по вопросу об освобождении Польши от обязательств по приему мигрантов из других стран-членов ЕС в рамках действующего миграционного пакта.

В Люксембурге сегодня пройдет встреча, на которой министры внутренних дел стран Европейского союза обсудят, должны ли члены ЕС обязательно признавать решения о депортации, принятые другими государствами. Проблема миграционного вопроса заключается в том, что только 20% лиц, которым отказано в убежище в ЕС, действительно возвращаются в свои страны.

#в стране и мире #Украина #Польша #мигранты #ЕС #Пшидач
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 