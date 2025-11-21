МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя назвал киевский режим вороватой коррумпированной шайкой

Дипломат, комментируя ситуацию с коррупционным скандалом на Украине, процитировал фрагмент из «Двенадцати стульев».
Глеб Владовский 21-11-2025 05:54
© Фото: Photographer Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Находящиеся у власти в Киева политики являются вороватой коррумпированной шайкой. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Для нас это не стало откровением. Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой, коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги», - цитирует его слова телеканал RT.

Дипломат отметил, что о масштабах вспыхнувшего скандала можно только догадываться. Кроме того, он процитировал фрагмент из романа «Двенадцать стульев», сказав «А где денежки? - Какие денежки?»

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киевские власти по факту являются организованным преступным сообществом. Он подчеркнул, что этот факт стал общеизвестным в результате антикоррупционного расследования в самой Украине.

#ООН #Украина #василий небензя #коррупционный скандал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 