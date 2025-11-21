Находящиеся у власти в Киева политики являются вороватой коррумпированной шайкой. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Для нас это не стало откровением. Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой, коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги», - цитирует его слова телеканал RT.

Дипломат отметил, что о масштабах вспыхнувшего скандала можно только догадываться. Кроме того, он процитировал фрагмент из романа «Двенадцать стульев», сказав «А где денежки? - Какие денежки?»

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киевские власти по факту являются организованным преступным сообществом. Он подчеркнул, что этот факт стал общеизвестным в результате антикоррупционного расследования в самой Украине.