МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СВР: украинцы чувствуют себя преданными из-за коррупционного скандала

Жители Украины разочарованы из-за «запредельного воровства» в руководстве государства.
Марина Крижановская 19-11-2025 12:00
© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан «чувствуют себя преданными» после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу «Миндича и компании». Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

Отмечается, что они перестали верить в прием Украины в ряды стран-членов Евросоюза.

Накануне экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник предположил, что трудно разделить главу киевского режима Владимира Зеленского с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Он сравнил их с сиамскими близнецами в коррупционной схеме страны.

Коррупционный скандал в соседней стране не пройдет без последствий, сообщил журналистам Дмитрий Песков. Он отметил, что европейские страны теперь уже склонны десять раз подумать перед тем, чтобы «хоть копейку да направлять в Киев».

#в стране и мире #Украина #коррупция #свр россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 