Согласно докладам европейских дипломатов и разведчиков, большинство украинских граждан «чувствуют себя преданными» после публикаций о запредельном воровстве в руководстве государства по делу «Миндича и компании». Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

Отмечается, что они перестали верить в прием Украины в ряды стран-членов Евросоюза.

Накануне экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник предположил, что трудно разделить главу киевского режима Владимира Зеленского с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Он сравнил их с сиамскими близнецами в коррупционной схеме страны.

Коррупционный скандал в соседней стране не пройдет без последствий, сообщил журналистам Дмитрий Песков. Он отметил, что европейские страны теперь уже склонны десять раз подумать перед тем, чтобы «хоть копейку да направлять в Киев».