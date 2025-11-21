МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: Киев находится в иллюзиях и мечтает о стратегическом поражение РФ

Украинские власти не владеют реальной ситуацией на поле боя или хотят ее скрыть.
Константин Денисов 21-11-2025 20:43
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Киев и его союзники находятся в иллюзиях и мечтают о стратегическом поражение РФ, сообщил на заседании Совбеза РФ президент России Владимир Путин.

«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести поражение России на поле боя», - сказал Путин.

По словам Путина, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сколько отсутствие объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

Путин привел в пример заявление Владимира Зеленского от 4 ноября о том, что Купянск находится полностью под контролем Киева. При этом уже на тот момент российские войска практически зачистили город от боевиков.

Ранее Путин заявил, что у РФ есть текст плана Трампа по урегулированию на Украине.

