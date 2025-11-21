МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин отметил, что Россию устраивает нынешнее положение в зоне СВО

Президент уверен, что Россия добьется своих целей на Украине.
Константин Денисов 21-11-2025 21:03
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин отметил, что Россию устраивает нынешнее положение в зоне СВО. Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ.

«В целом нас это (положение на поле боя) устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем», - сказал Путин.

При этом Россия, по словам главы государства, готова к мирным переговорам и разрешению конфликта мирным путем. Но он предполагает предметное обсуждение всех деталей предлагаемого президентом США Дональдом Трампом мирного плана.

Ранее Путин заявил, что Киев по-прежнему пребывает в иллюзиях и хочет нанести России стратегическое поражение на поле боя. По мнению российского лидера, на Украине просто не владеют актуальной информацией о положении дел на фронте.

План Трампа состоит из 28 пунктов. Помимо территориальных уступков он включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.

#Россия #Украина #Владимир Путин #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 