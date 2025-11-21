Президент России Владимир Путин отметил, что Россию устраивает нынешнее положение в зоне СВО. Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ.

«В целом нас это (положение на поле боя) устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем», - сказал Путин.

При этом Россия, по словам главы государства, готова к мирным переговорам и разрешению конфликта мирным путем. Но он предполагает предметное обсуждение всех деталей предлагаемого президентом США Дональдом Трампом мирного плана.

Ранее Путин заявил, что Киев по-прежнему пребывает в иллюзиях и хочет нанести России стратегическое поражение на поле боя. По мнению российского лидера, на Украине просто не владеют актуальной информацией о положении дел на фронте.

План Трампа состоит из 28 пунктов. Помимо территориальных уступков он включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.