Reuters: Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США

Вашингтон разработал план урегулирования конфликта на Украине.
Константин Денисов 21-11-2025 19:02
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

США перестанут поставлять Украине оружие и предоставлять разведданные, если Киев откажется подписать мирный план Вашингтона. Об этом сообщает агентство Reuters.

Более того, в Белом доме давят на киевские власти, чтобы они подписали соглашение уже к 27 ноября. Напомним, что документ содержит 28 пунктов.

Владимир Зеленский не согласен с ключевыми позициями плана Дональда Трампа. В него входят такие условия, как отказ от территорий, сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного на Украине и другие.

Ранее Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором сообщил, что страна встала перед сложным выбором: потери либо достоинства, либо ключевого партнера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе со «Звездой» раскрыла, когда Москва ответит на «мирный план Трампа».

