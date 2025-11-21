Путин: США не удается до сих пор заручиться согласием Киева по мирному плану

США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану. Об этом на заседании Совбеза РФ заявил президент России Владимир Путин.

«С нами план Трампа предметно не обсуждается. Причина - администрации Трампа не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны», - сказал Путин.

При этом глава государства допустил, что новый, модернизированный вариант плана американского лидера, состоящий из 28 пунктов, может лечь в основу окончательного соглашения.

Путин добавил, что Россия располагает текстом документа в последней редакции. США прислали его по закрытым каналам связи.

Помимо территориальных уступков, план Трампа включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.