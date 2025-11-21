МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: США не удается до сих пор заручиться согласием Киева по мирному плану

Это является причиной откладывания подписания договора.
Константин Денисов 21-11-2025 20:42
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану. Об этом на заседании Совбеза РФ заявил президент России Владимир Путин.

«С нами план Трампа предметно не обсуждается. Причина - администрации Трампа не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны», - сказал Путин.

При этом глава государства допустил, что новый, модернизированный вариант плана американского лидера, состоящий из 28 пунктов, может лечь в основу окончательного соглашения.

Путин добавил, что Россия располагает текстом документа в последней редакции. США прислали его по закрытым каналам связи.

Помимо территориальных уступков, план Трампа включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #мирный план
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 