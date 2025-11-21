Путин заявил, что у РФ есть текст плана Трампа по урегулированию на Украине

У Москвы есть текст плана главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил на заседании Совбеза РФ президент России Владимир Путин.

«У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что, может быть, и он будет положен в основу окончательног мирного урегулирования», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что нынешний план Трампа является модернизированным вариантом первоначального документа, который обсуждался на Аляске. По мнению Путина, США не обсуждают напрямую с Россией мирный план по Украине, поскольку Киев против.

Ранее глава государства заявил, что Киев находится в иллюзиях и до сих пор мечтает нанести поражение РФ на поле боя.

План Трампа состоит из 28 пунктов. Помимо территориальных уступков он включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.