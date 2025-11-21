МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: Мирный план Трампа обсуждался еще до встречи на Аляске

Текст текущего документа есть на руках у российских властей.
Константин Денисов 21-11-2025 20:31
© Фото: White House, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Мирный план Дональда Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

«Здесь нет никакого секрета. Мы публично это почти не обсуждали, только в самых общих чертах. Мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы», - сказал Путин.

По словам российского лидера, целью переговоров в Анокридже было подтверждение согласия с основными положениями плана, несмотря на некоторые разногласия.

Он добавил, что Россия проинформировала о плане Трампа всех своих партнеров, которые единогласно высказались за его утверждение.

План Трампа состоит из 28 пунктов. Помимо территориальных уступков он включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.

#Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #мирный план
